مسيرة الاعلام الاسرائيلية تجدد استعداد غزة للحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسيرة تقرر اجراؤها عبر تسيير مجموعات يمينية متطرفة في البلدة القديمة المسورة في القدس المحتلة وما حولها، كما ستسمح شرطة الاحتلال بالتجمع خارج باب العامود، لكنها لن تسمح للمسيرة بالعبور في الحي الإسلامي، وفق ما افادت وسائل إعلام عبرية.

المسيرة اعادت التوتر إلى مربعه الأول، فقد دعت الفصائل الفلسطينية، إلى "يوم غضب" في غزة والضفة الغربية، معتبرة المسيرة بأنها استفزاز، كما دعت حركتا حماس وفتح الفلسطينيين الی التدفق على البلدة القديمة للتصدي للمسيرة. حماس حذرت من تجدد العملية العسكرية إذا مضى الاحتلال في تنفيذ المسيرة.

غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة أكدت متابعتها لما يجري في القدس، وتقييمها المتواصل للأوضاع، مشددة على أن مختلف السيناريوات مطروحة على الطاولة لدى قيادة المقاومة، بما فيها تكرار سيناريو الحادي عشر من أيار الماضي.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه حذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن سماح الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بالمضي في مسيرتهم في القدس المحتلة، مؤكدا علی وجوب إنهاء الاستفزاز والعدوان على القدس والمقدسات.

اجراءات أمنية مشددة واستنفار أمني على أعلى المستويات لقوات الاحتلال، فقد منعت السفارة الأمريكية في القدس موظفيها وعائلاتهم من دخول البلدة القديمة، تحسبا لتوترات محتملة على خلفية المسيرة الاستفزازية. كما شهدت منطقة البلدة القديمة ومنطقة باب العامود، انتشارا امنيا مكثفا لقوات الاحتلال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر نشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء الاراضي المحتلة قبيل المسيرة، ووضع كامل استعداداته لتصعيد محتمل من قطاع غزة.

*الاحتلال يستعد لـ'مسيرة الاعلام' ومستوطنون يطالبون باغتيال قادة المقاومة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء استعداده لتسيير "مسيرة الأعلام" في المسجد الأقصى المبارك رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث بتاريخ 9-5-2021 ضمن معركة "سيف القدس".

العالم - الاحتلال

وأكدت وسائل اعلام للاحتلال أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتجهز لنصب الحواجز العسكرية والطيارة في مدينة القدس المحتلة استعدادًا لتسيير المسيرة المتطرفة الاستفزازية.

وذكرت قناة كان العبرية، أن أكثر من 2000 شرطي ينتشرون اليوم في مدينة القدس المحتلة لتأمين مسيرة الأعلام.

ووفقًا لصحيفة يديعوت احرونوت، فإن حكومة نفتالي بينت تتعرض اليوم لأول تحدِ أمني لها في ظل تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة بسبب "مسيرة الاعلام".

وفي الوقت ذاته ذكر الصحفي الصهيوني ألموغ بوكير أن المستوطنون يطالبون بينت بضرورة الايفاء بوعوده باغتيال قادة المقاومة في غزة.

وأشار إلى أن المستوطنون نصبوا صورة أمام منزل نفتالي بينت تحمل شعارات وصور للوعود التي قطعها "بينت" للمستوطنين خلال حملته الانتخابية السابقة.

ومن الجدير ذكره أن الكنيست الإسرائيلي منح يوم الأحد الماضي حكومة نفتالي بينت الثقة بموافقة 60 عضو مقابل رفض 59 عضوًا.

يُشار إلى أن المقاومة في غزة خاضت بتاريخ 9-5-2021 معركة "سيف القدس" نصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي شهد تنظيم "مسيرة اعلام إسرائيلية" ألغيت في اللحظات الأخيرة من تسييرها.