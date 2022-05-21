3 شهداء بقصف صهيوني استهدف عدة مواقع جنوب دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن القصف استهدف محيط مطار دمشق الدولي، وأدى أيضاً إلى وقوع خسائر مادية.

وأوضحت، أن حرائق شوهدت تندلع في المنطقة المستهدفة وسط انفجارات سمع صداها في العاصمة دمشق، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" وأسقطت عددا من الصواريخ في ريف دمشق.

وتواصل طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" الحربية، شن عدوانات على مواقع مختلفة في سوريا، وهو ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات.

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