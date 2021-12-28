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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٣١ ص

فجر اليوم الثلاثاء؛

قصف صاروخي من قبل الكيان المحتل على محيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا

قصف صاروخي من قبل الكيان المحتل على محيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا

صرحت وكالة "سانا" السورية أن محيط مرفأ اللاذقية تعرض، فجر اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخي إسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

وقصفت إسرائيل أيضا في السابع من الشهر الجاري محيط ميناء اللاذقية ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحاويات.

المصدر: سانا

/انتهى/

رمز الخبر 1920722
https://ar.mehrnews.com/news/1920722/

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