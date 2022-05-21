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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٦:١٤ م

وزير الكهرباء العراقي:

سيتم دفع مستحقات الغاز الإيراني بنهاية الشهر الجاري

سيتم دفع مستحقات الغاز الإيراني بنهاية الشهر الجاري

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، على دفع مستحقات الغاز الإيراني في نهاية الشهر الجاري مشيرة إلى إعداد خطة فنية قصيرة استعداداً للصيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم قال في مؤتمر صحفي في كربلاء المقدسة: "إن وزارة الكهرباء حاولت قدر الامكان أن تهيئ نفسها لهذا الصيف وقد أعدت خطة فنية قصيرة من شمال العراق الى جنوبه"، مؤكداً أن "الوزارة شبه جاهزة للصيف ونأمل بأن يكون هذا الصيف أفضل من سابقاته بسبب الاستعدادات المبكرة له والإجراءات التي اتخذناها مع المديرين العامين في الوزارة".

وفيما يخص الغاز الايراني، قال وزير الكهرباء العراقي: "اتفقنا مع الحكومة على دفع مستحقات الجانب الإيراني، وقد زرت ايران واتفقت مع وزير النفط الايراني على دفع المستحقات قبل نهاية الشهر".

واختتم كريم بالقول: "إن هذا الصيف سيكون افضل من الصيف الماضي، بسبب الاجراءات والصيانات التي قمنا بها مع المدراء العامين في الشركات".

/انتهى/

رمز الخبر 1923927
https://ar.mehrnews.com/news/1923927/

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