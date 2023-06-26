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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٨:١٠ م

العراق تعلن ايداع جميع مستحقات الغاز الإيراني لدى المصرف العراقي للتجارة

العراق تعلن ايداع جميع مستحقات الغاز الإيراني لدى المصرف العراقي للتجارة

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، اليوم الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية "أحمد موسى"، اليوم الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.

وقال "موسی" في تصریح لـقناة "روسیا الیوم" الفضائیة : إن وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها.

وأضاف، أن "المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".

المصدر: RT

/انتهی/

رمز الخبر 1934420

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