وزير الكهرباء العراقي سيتوجة الاسبوع المقبل الى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قــال الناطق باسم الــوزارة أحمد العبادي، إن "وزيـر الكــهـرباء المــهــنــدس مــاجــد حـنـتـوش، سيتوجه الأسبوع المقبل على رأس وفد وزاري الـى جمهورية إيــران الاسلامية لـلـتـبـاحـث مــع المــســؤولــين هـنـاك بـشـأن الــتــعــاون والـتـنـسـيـق بــين الـجـانـبـين في مجال الكهرباء".

وأوضح العبادي في تصريح صحفي، أن "الوفد الــوزاري العراقي في طهران سيـبـحـث مــع المــســؤولين الإيـرانــيــين، موضوع استقرار إمدادات الغاز الإيراني المجهز للمحطات الانتاجية فـي العراق مــع اقــتــراب مـوسـم الـصـيـف".

وأضـــاف أن "الـجـانـب الإيــرانــي يجهز الـعـراق حـالـيـاً بــ 20 مـلـيـون قـدم مكعب قـيـاسـي مـن الـغـاز يـومـيـاً، وهــذه الكمية لا تلبي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية الـتـي تعتمد على هـذا الغاز والـتـي تصل الحاجة الفعلية لها خلال فصل الصيف الى 70 مليون قدم مكعب وبين أن "وزير الكهرباء سيبحث أيضا ملف الديون المستحقة لإيران على العراق والبالغة بحدود 4 مليارات دولار".

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