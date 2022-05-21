ايران في المرتبة الـ 15 علميا على مستوى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني، محمد علي زلفي جول، قال في كلمة له أمام المؤتمر الدولي لترجمة ونشر قيم الدفاع المقدس المنعقد في مدينة همدان، ان الاستكبار العالمي لايزال يعرقل التطور العلمي للدول الاخرى لكننا يجب ان نتدرب على العلم والتكنولوجيا بأرفع مستوياتها، مضيفا: "نحن الان في المرتبة الـ 15 علميا في العالم وهذا انجاز ثمين جدا".

وتوجه الوزير زلفي جول بخطابه للطلاب الجامعيين الاجانب الحاضرين في المؤتمر قائلا: "اسعوا لكي تكونوا سفراء جيدين لبلادكم وتلقوا العلم والتكنولوجيا في اعلى مستوياتها وعندما تعودون الى بلادكم حولوها الى دولة محورها العلم والمعرفة".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الدولة التي تدور حول محور المعرفة لن تتعرض للحرب والنزاعات، مضيفاً: "اننا نعتبر الدبلوماسية العلمية مسارا آمنا لبلادنا ولدول الجوار ويجب ان نواصل السير بهذا الاتجاه".

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