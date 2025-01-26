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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٢٨ م

مسؤولون رفيعو المستوى من السفارات الأجنبية يتفقدون مشاريع حضرية في طهران

مسؤولون رفيعو المستوى من السفارات الأجنبية يتفقدون مشاريع حضرية في طهران

قام سفراء ومسؤولون رفيعو المستوى من السفارات الأجنبية بزيارة مصنع طهران للعربات واطلعوا على إمكانات هذا المجمع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار سفراء ومسؤولون رفيعو المستوى من السفارات الأجنبية مصنع طهران للعربات . واطلعوا على قدرات هذا المجمع لبناء العربات الوطنية وطريق حديقة السيدة فاطمة الزهراء (س) واستكمال مشروع یادكار امام، وتقاطع ساحة الفتح على ثلاثة مستويات.

وقد شارك مسؤولين من بوركينا فاسو وكوبا ونيكاراغوا وتركمانستان وماليزيا، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين من السودان. بولندا، رومانيا، مالي، غانا، نيجيريا، أفغانستان، روسيا، المملكة العربية السعودية، سيراليون، العراق، إندونيسيا، وفنزويلا في هذه الجولة في العاصمة طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1953527

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