الرئيس الإيراني يبحث مع نائب رئيس الوزاء العُماني تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا لقاء الرئيس الايراني، بنائب رئيس الوزاء العُماني، قد جرى عقب القمة الثنائية اليوم بين حجة الإسلام رئيسي والسلطان العماني هيثم بن طارق ال سعيد، ومادبة الغداء الرسمية التي اقامها سلطان عمان على شرف ضيفه.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العُماني والإيراني الصديقين، كما جرى تناول الأمـور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووصل الرئيس الإيراني اليوم الاثنين الى العاصمة العمانیة مسقط، برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد، واقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية في قصر العلم بحضور سلطان عمان.

وقال حجة الاسلام رئيسي في تصريحه للصحافيين قبيل مغادرة البلاد، أن زيارة مسقط تأتي في اطار بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ونأمل بأن تستمر هذه الزيارات، مؤكداً على ان "العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستشهد نموا بالتأكيد وفي مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة والسياحة العلاجية"؛ مبينا انه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم ثنائية و وضع خطط مشتركة لمتابعة وتنفيذ هذه الوثائق.

واعتبر الرئيس الإيراني ان تمتين العلاقات ضمن الاهداف الرئيسية من زيارته لسلطنة عمان، مشددا على أن التعاون الإقليمي واجراء الحوار من شأنهما ان يضمنا الامن لمنطقتنا.

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