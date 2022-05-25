الجهاد الإسلامي: شعبنا لن يتراجع أمام آلة البطش الصهيونية وعن واجبه المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد غيث الذي استهدفه جنود العدو بدم بارد، مؤكدةً أن ذلك يأتي في سياق الإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وقادته وقطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا.

وأكدت، أن جماهير شعبنا لن تتراجع أمام آلة البطش الصهيونية، وعن واجبها المقدس، والذي تجلى بانطلاق كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، لمواصلة القتال وتلقين العدو دروساً في صمود شعبنا وثبات مجاهديه حتى دحر الاحتلال.

ودعت جماهير شعبنا البطل وقوى المقاومة الفاعلة، بضرورة تصعيد المقاومة بكل الطرق والوسائل التي تؤلم هذا الاحتلال البغيض، وتمنع استقراره على أرضنا.

وتقدمت، بأحر التعازي والمواساة من عائلة يامين الكرام باستشهاد نجلهم، الذي قدم روحه زكية على طريق النصر لشعبنا، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين.

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