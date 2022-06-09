عقلية الاحتلال الاجرامية لن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بخيار المقاومة وصموداً على أرضنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الحركة في بيان لها: "إن استشهاد الشاب محمود، يؤكد العقلية الإجرامية التي ينتهجها جنود الاحتلال يومياً بحق أبناء شعبنا من خلال اقتحام المدن والبلدات بالضفة ومداهمة البيوت وتدنيس المقدسات".

وأكدت أن هذا التغوّل الإرهابي بحق أبناء شعبنا لن يزيدنا إلا تمسكاً بخيار المقاومة وصموداً على أرضنا، حتى نيل حريتنا وحقوقنا المسلوبة ودحر الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني.

ودعت الحركة في بيانها جماهير شعبنا المرابطة في كل مكان، إلى مواصلة الاشتباك مع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى لا يهنأ بأي أمان أو استقرار على أرضنا./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم