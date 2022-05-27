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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:٥٦ م

الصحة الإيرانية:

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة عن تسجيل 6 وفيات و 185إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 42 الفا و871 شخصا لغاية الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة عن تسجيل 6 وفيات و 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 42 الفا و871 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة الى141 الفا و302 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 42 الفا و871 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 148 ألفا و137 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1924081
https://ar.mehrnews.com/news/1924081/

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