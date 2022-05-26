تسجيل 217 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وتعافي أكثر من7 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 231 ألفا و 99 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 41 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 609 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 41 ألفا و 125 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 3 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 296 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 513 الفا و 137 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 817 الفا و 376 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 484 ألفا و 824 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 815 ألفا و 337 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 119 ألفا و 588 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19". وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 255 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).

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