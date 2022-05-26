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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:٥٠ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 217 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وتعافي أكثر من7 ملايين شخص

تسجيل 217 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وتعافي أكثر من7 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 217 إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 149 مليونا و815 ألف جرعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 231 ألفا و 99 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 41 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 609 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 41 ألفا و 125 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 3 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 296 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 513 الفا و 137 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 817 الفا و 376 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 484 ألفا و 824 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 815 ألفا و 337 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 119 ألفا و 588 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19". وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 255 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).

/انتهى/

رمز الخبر 1924067
https://ar.mehrnews.com/news/1924067/

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