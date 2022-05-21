تسجیل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 7 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن إرتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 141 الفا و271 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 159 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و229 الفا و741 شخصا.

وتابعت، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 32 الف و212 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و969 ألفا و634 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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