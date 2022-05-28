إيران من أهم الدول المُصنّعة للمسيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، صرح أمام جمع من القادة والمسؤولين لدى القاعدة 313 التابعة للجيش الإيراني والمخصصة لتصنيع المسيرات أن الجيش الإيراني وفي ضوء وعيه إزاء طبيعة الصراعات المستقبلة، دأب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات العسكرية التقنية، وإنطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة لحد اليوم.

وعبّر رئيس هيئة الأركان، عن إرتياحه لتعاظم إقتدار الجيش الإيراني عبر إنجازاته الملفتة في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار، مؤكداً أن إيران تعد من أكبر الدول في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات دون طيار.

وأشار أن المواجهات العسكرية الراهنة بجميع أشكالها الدفاعية والهجومية والبرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والحروب السيبرانية والعمليات الإستطلاعية وما شاكل ذلك، عززت من دور الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة مقارنة بسائر المعدات والأجهزة الإستراتيجية.

ولفت اللواء باقري في هذا السياق، إلى التجارب التي خلفتها المعارك الأخيرة في منطقة القوقاز وأوكرانيا، وقبلها خلال الحرب ضد الإرهاب في سوريا والعراق، مبينا أن هذه الخبرات تؤكد على دور الطائرات من دون طيار الإستثنائي والمتعاظم يوما بعد يوم.

وقال: "إننا لن نقلل من شأن التهديدات التي من حولنا على الإطلاق، ولا نعتبر عدونا نائما، بل سنواصل رصد تحركاته بكل جاهزية وتأهب"./انتهى/