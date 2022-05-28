ازاحة الستار عن مسيرة " حيدر 2" وصاروخ " حيدر 1" اليوم السبت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه المراسم اقيمت برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، الذي قام بزيارة تفقدية للقادة 313 اليوم.

وبسحب هذا التقرير، فإن الصاروخ "حيدر –1" المنتج محليا، يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعته الى 1000 كيلومتر -ساعة ويُطلق من الطائرات المسيرة "فطرس" و "كمان22".

وعن المسيرة حيدر -2، فقد ورد في التقرير ايضا، انها طائرة من دون طيار محملة بواسطة المروحية من طراز 214 التابعة لسلاح الجو بالجيش الايراني، والتي ازيح الستار عنها لاول مرة اليوم برعاية اللواء باقري.

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