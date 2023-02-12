رغم الحظر.. إيران بالمرتبة الـ11 بين كبار الدول المُصنّعة للسيارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرابطة صرّحت اليوم الأحد، أن نسبة نسبة انتاج سيارات الركاب في العالم ازدادت بنسبة 7.9 بالمائة خلال عام 2022، إذ بلغ 68 مليون و161 ألف وحدة.

وأشارت الرابطة إلى أن إنتاج سيارات "الصالون" في إيران شهد نموا بنسبة 10.8 بالمائة خلال عام 2022 مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت الرابطة إلى أن إنتاج سيارات إيران خلال عام 2022 شهد نموا مزدوجا وعادت البلاد إلى نادي مليون مصنع للسيارات على الرغم من استمرار الحظر الأميركي المفروض عليها.

وبحسب هذا التقرير، استحوذت إيران على حصة 1.6 بالمائة من إجمالي إنتاج سيارات الركاب في العالم خلال 12 شهرا من عام 2022.

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