  1. إيران
  2. المجتمع
٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٢١ م

عبر شركتي"هما" و"كارون"؛

الخطوط الجوية الإيرانية تبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة الى مسقط

الخطوط الجوية الإيرانية تبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة الى مسقط

اعلنت كل من "الخطوط الجوية الايرانية" الرسمية (هما) شركة طيران "كارون" الإيرانية، عن حصولهما لترخيص من أجل تسيير رحلات جوية مباشرة الى مسقط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا الترخيص يأتي في سياق انجازات الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية الاسلامية حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، والوفد المرافق له الذي ضم وزير الطرق الايراني، الى سلطنة عمان وما اعقبها من اتفاق في مجالي النقل والترانزيت بين البلدين.

ويشار إلى أن عملية نقل المسافرين جواً بين ايران وعمان، كانت تتم عبر رحلات العبور ترانزيت وبواسطة شركتي الخطوط الجوية القطرية والتركية.

ووفقاً للاتفاق الجديد، ستعاود شركة الخطوط الجوية الايرانية "هما" رحلاتها الجوية المباشرة بعد توقف استمر لـ 18 عاما، الى سلطنة عمان؛ تليها شركة كارون الايرانية التي حصلت هي الاخرى على ترخيص الرحلات المباشرة الى السلطنة.

واصدرت منظمة الطيران المدني الايرانية قراراً في 21 كانون الثاني 2022، يمنح من خلاله شركة الطيران العمانية تصريح بتسييرا رحلتين مباشرتين اسبوعيا، الى كل من العاصمة طهران ومدينة شيراز.

/انتهى/

رمز الخبر 1924115
https://ar.mehrnews.com/news/1924115/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات