وزير الخارجية الايراني يناقش نظيره الفنلندي آخر التطورات الثنائية والاقليمة والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسن أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو آخر التطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا.

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفنلندي إلى طهران والاتفاقات التي تم التوصل إليها، أعلن أمير عبد اللهيان عن استعداد بلاده لتوسيع مسار التعاون بين إيران وفنلندا.

وانتقد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني التردد الأميركي وأشار إلى جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.

وفي إشارة إلى دعم استمرار الهدنة في اليمن، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة رفع الحصار الإنساني الكامل عن هذا البلد وحل الأزمة اليمنية في إطار الحوار اليمني اليمني.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال امير عبداللهيان ان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض الحرب وتدعو طرفي الصراع في أوكرانيا وروسيا للحوار وإنهاء الحرب، وان طريق الحل رهن بالخيار الدبلوماسي والحوار" .

ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية الفنلندي ضمن تخليده الذكرى السنوية التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وفنلندا بان العلاقات بين البلدين مهمة .

وأعرب وزير الخارجية الفنلندي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مناسب في محادثات فيينا، كما أكد على تطوير وتوسيع التعاون بين إيران وفنلندا.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب بيكا هافيستو عن أمله في أن تساعد المحادثات الروسية الأوكرانية بمساعدة دول مختلفة بما في ذلك إيران في حل الأزمة سلميا.

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