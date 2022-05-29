أمير عبداللهيان: إيران وطاجيكستان لديهما العديد من القواسم المشتركة التاريخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان مظفر حسين زاده بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، عشية زيارة الرئيس الطاجيكي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأعرب امير عبد اللهيان عن ارتياحه لزيارة الرئيس الطاجيكي لطهران، ووصف هذه الزيارة بأنها مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين. مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان لديهما العديد من القواسم التاريخية والحضارية والثقافية واللغوية المشتركة التي ستمهد الطريق لتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وأكد نائب وزير الخارجية الطاجيكي على أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما أعلن عن استعداد طاجيكستان لمواصلة تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية وتم خلال الاجتماع بحث آخر قضايا العلاقات الثنائية وأحدث عمليات المتابعة والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيسنا لطاجيكستان العام الماضي.

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