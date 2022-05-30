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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٢٢ ص

242 إصابة بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

242 إصابة بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 163 إصابة بين المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق الضفة الغربية و79 اصابة في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الجمعية في تصريح لها أن الاصابات توزعت في مناطق بيت ايل والخليل ونابلس وأريحا وطولكرم، وعزون.

وفي السياق، أوضحت أن من بين الاصابات هناك 20 حالة بالرصاص الحي، من بينهم 14 اصابة بمحافظة نابلس، وباقي الإصابات بالغاز والرصاص المطاطي.

إلى ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، أن عدد الاصابات التي تعاملت معها طواقمها في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس، وصل الى 79 إصابة، لافتة إلى أنه تم نقل 28 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج وباقي الإصابات تم علاجهم ميدانياً، الإصابات بالمطاط والضرب وغاز الفلفل، وسقوط أحد الإصابات بالرصاص الحي.

/انتهى/

رمز الخبر 1924150
https://ar.mehrnews.com/news/1924150/

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