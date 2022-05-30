قاليباف يهنئ كرواتيا حكومةً وشعباً بمناسبة حلول اليوم الوطني للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، هنأ رئيس البرلمان الكرواتي باليوم الوطني لجمهورية كرواتيا، غوردن ياندريكوفيتش، من خلال برقية تهنئة أرسلها مساء اليوم الاثنين.

وجاء في رسالة باقر قاليباف: "نحتفل بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولحسن الحظ تم استئناف تبادل الوفود بين البلدين واتيحت الفرصة لمجموعة الصداقة البرلمانية الكرواتية لزيارة طهران بعد انتهاء قيود جائحة كورونا".

وتابع: "آمل أنه في ظل الوضع الجديد، وبدعم من كبار المسؤولين وأعضاء برلمان الجمهورية الإسلامية وجمهورية كرواتيا،أن نشهد مزيدا من توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين".

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