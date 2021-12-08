قاليباف يصل إلى تركيا لحضور مؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، وصل إلى اسطنبول مساء اليوم الأربعاء، وكان في استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية، عثمان نوري، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واشار عثمان نوري خلال ترحيبه برئيس مجلس الشورى الإسلامي، إلى موقف إيران وتركيا في المنطقة، مؤكداً على تطوير العلاقات بين البلدين، قائلاً: قال: "آمل أن يتمكن البلدان من اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات بحلول عام 2023 من خلال محادثات وثيقة وتطلعية، وسوف يكون لبرلماني البلدين دور مهم بهذا الجانب في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي إشارة إلى العلاقات البرلمانية بين إيران وتركيا، أكد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أن العلاقات بين البلدين ، وخاصة بين إيران وتركيا ، على مستوى جيد، وآمل أن تؤدي هذه العلاقات إلى مزيد من التعاون".

وسيقوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف باجراء محادثات مع بعض المتحدثين الحاضرين في القمة، بالاضافة إلى لقائه رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأتراك والتحدث معهم بهدف إزالة العقبات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على هامش القمة.

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