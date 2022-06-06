الخارجية اليمنية تدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الیمنی أن هذه الإساءة تُعد استفزازاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم في مختلف انحاء العال ، ونحو ٢٠٠ مليون مسلم في الهند، وستلقي بظلالها السلبية على علاقات الهند بالعالم الاسلامي، فضلاً عن تهديد السلم الاجتماعي فيها.

وأكد أن هذه الإساءة لن تنال من عظمة الرسول محمد(ص) ولا من القيم والمثل التي جاء بها ودعا اليها.

واختتم وزير الخارجية الیمنی تصريحه بدعوة المجتمع الدولي إلى إدانة التصريحات التي تُثير الكراهية وتسيء للأديان والرموز الدينية .

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