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٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:١١ م

الخارجية اليمنية تدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

الخارجية اليمنية تدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

أعرب وزير الخارجية اليمني "هشام شرف عبد الله"، عن ادانة واستهجان الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، التصريحات المسيئة للرسول محمد صل الله عليه وسلم التي ادلى بها مسؤول في الحزب الحاكم في الهند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الیمنی أن هذه الإساءة تُعد استفزازاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم في مختلف انحاء العال ، ونحو ٢٠٠ مليون مسلم في الهند، وستلقي بظلالها السلبية على علاقات الهند بالعالم الاسلامي، فضلاً عن تهديد السلم الاجتماعي فيها.

وأكد أن هذه الإساءة لن تنال من عظمة الرسول محمد(ص) ولا من القيم والمثل التي جاء بها ودعا اليها.

واختتم وزير الخارجية الیمنی تصريحه بدعوة المجتمع الدولي إلى إدانة التصريحات التي تُثير الكراهية وتسيء للأديان والرموز الدينية .

/انتهى/

رمز الخبر 1924326
https://ar.mehrnews.com/news/1924326/

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