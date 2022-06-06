الاحتلال الصهيوني يهدم 300 مبنى في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية حذر من تعرض مبنى يضم 12 وحدة سكنية لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم في حي سلوان في القدس، مضيفاً: "تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل سلطات الاحتلال كمساحة مفتوحة، لاستخدامها كحديقة عامة".

وتابع التقرير أن الأسر الفلسطينية تلقت مؤخراً أمراً بالهدم من بلدية القدس ودُعيت إلى الإخلاء خلال أيام، مبيّناً أنه إذا نُفذ الهدم، فسوف يجري إخلاء 32 بالغاً و42 طفلاً بالقوة".

وأضاف المكتب: "كما هو الحال في معظم عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية، تكمن الذريعة التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء صهيونية"، مستدركاً أنه "يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح".

وتابع: "في هذه المرحلة، تهدف الجهود الأولية إلى منع عملية الهدم من خلال التواصل مع السلطات المعنية".

وكان الاحتلال هدم منذ أيام مسجد الصمود في تجمع الرماضين في منطقة قلقيلية، بذريعة عدم الترخيص، كما شنت قوات الاحتلال في 9 أيار/مايو حملة هدم استهدفت فيها منازل مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وفي اليوم نفسه هدّت قرية العراقيب في النقب للمرة الـ201 منذ العام 2000.

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