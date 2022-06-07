محادثات فيينا لم تسقط.. ونحن نتحدث مع إيران ومع الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الدبلوماسية القطرية في مقابلة تلفزيونية بهذا الشأن نحن "نريد عودة الجهات للاتفاق النووي، لأنه يشكل ركيزة أساسية للأمن والسلم بالمنطقة".

وأشار عبد الرحمن آل ثاني في تصريحاته إلى أن "محادثات فيينا لم تسقط، واتصالاتنا مع إيران ليست بديلا عنها وإنما هي عامل مساعد".

وبلور الوزير القطري موقف بلاده من هذه القضية، وقال بهذا الشأن: "نرى أن الاتفاق النووي يفتح آفاقا لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران"، مضيفا في هذا السياق قوله نحن "نتحدث مع إيران والولايات المتحدة من أجل أرضية مشتركة للعودة لمفاوضات فيينا".

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