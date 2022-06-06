قطر تؤكد على التعاون مع إيران في مجالي السياحة والصحة في مونديال 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وقال رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني: " اوعز أمير قطر، باستعداد جميع المسؤولين القطريين لتوقيع المذكرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين والمدرج في وثائق اللجنة الاقتصادية المشتركة الثامنة بين إيران وقطر.

وأضاف: "أصدر أمير قطر الأمر اللازم لبحث سياق مشاركة إيران في الاستضافة الناجحة لكأس العالم بين مسؤولين قطريين وإيرانيين"،

وتابع رئيس وزراء القطري: "السياحة والصحة مجالان من مجالات التعاون في المونديال، وبالطبع تم التأكيد على ضروري تطوير العلاقات التجارية بين البلدين بعد المونديال".

وتم بالدوحة اليوم ابرام مذكرة تفاهم خلال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وقطر ظهر اليوم الاثنين، وتشمل هذه المذكرة مجالات الترانزيت والنقل والشحن والصناعة والتجارة والطاقة والجمارك والمناطق الحرة والسياحة والتراث الثقافي والزراعة والرياضة وما إلى ذلك.

/انتهى/