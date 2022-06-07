قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان حجة الاسلام دعائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله الإمام الخامنئي، أفاد ان سماحته اقام امس، صلاة الميت على رفيق درب الامام الخميني (رض)، الفقيد حجة الاسلام دعائي، بحضور جمع من افراد اسرته وذويه.

كان الفقيد الراحل من المجاهدين القدامى منذ بدء نهضة الامام الراحل عام 1963 والثورة الاسلامية والمرافقين له في النجف الاشرف وتم انتخابه سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق بعد انتصار الثورة الاسلامية ثم عينه الامام الراحل بمنصب المدير المسؤول لمؤسسة "اطلاعات" الاعلامية اضافة الى تمثيله للشعب نائبا في البرلمان لـ 6 دورات.

/انتهى/