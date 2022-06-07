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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٠٦ م

قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان حجة الاسلام دعائي

قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان حجة الاسلام دعائي

أقام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي امس الاثنين صلاة الميت على جثمان الرفيق البار للامام الخميني(رض)، حجة الاسلام السيد محمود دعائي، بمشاركة اسرته الكريمة واقربائه المفجوعين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله الإمام الخامنئي، أفاد ان سماحته اقام امس، صلاة الميت على رفيق درب الامام الخميني (رض)، الفقيد حجة الاسلام دعائي، بحضور جمع من افراد اسرته وذويه.

كان الفقيد الراحل من المجاهدين القدامى منذ بدء نهضة الامام الراحل عام 1963 والثورة الاسلامية والمرافقين له في النجف الاشرف وتم انتخابه سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق بعد انتصار الثورة الاسلامية ثم عينه الامام الراحل بمنصب المدير المسؤول لمؤسسة "اطلاعات" الاعلامية اضافة الى تمثيله للشعب نائبا في البرلمان لـ 6 دورات.

/انتهى/

رمز الخبر 1924356
https://ar.mehrnews.com/news/1924356/

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