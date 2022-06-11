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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٥٢ م

الصحة الإيرانية:

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت عن تسجيل 6 وفيات و 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 58 الفا و665 شخصا لغاية الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت عن تسجيل 6 وفيات و 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 58 الفا و665 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت الى141 الفا و349 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 58 الفا و665 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 430 ألفا و924 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1924445
https://ar.mehrnews.com/news/1924445/

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