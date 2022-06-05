انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 5 اشخاص خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاحد عن تسجيل 3 وفيات و 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 55 الفا و493شخصا لغاية الآن.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد الى141 الفا و331 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 55 الفا و493شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 350 ألفا و938 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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