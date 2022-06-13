  1. إيران
  2. المجتمع
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٢٣ م

الصحة الإيرانية:

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 5 اشخاص خلال اليوم المنصرم

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 5 اشخاص خلال اليوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنین عن تسجيل وفاة شخصين و 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 59 الفا و253 شخصا لغاية الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنین عن تسجيل وفاة شخصين و 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 59 الفا و253 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنین الى141 الفا و352 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 59 الفا و253 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 453 ألفا و407 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1924493
https://ar.mehrnews.com/news/1924493/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 15 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات