الرئيس الإيراني والفنزولي يزوران معرض الانجازات المعرفية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قام مساء اليوم برفقة الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي وفي سياق لقاءاته مباحثاته مع المسؤولين في ايران، بزيارة معرض الانجازات المعرفية للشركات الايرانية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والنفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي القسم الصحي بالمعرض، عرضت الشركات العاملة في مجال تصنيع وإنتاج أطقم المختبرات، ولقاحات الماشية والدواجن، والأدوية واللقاحات البشرية المتطورة، والأسمدة الحيوية والمبيدات، والأشعة المقطعية، وأجهزة التهوية، وآلات غسيل الكلى، وغرف العمليات وآلات التخدير، أحدث ما لديها من الإنجازات.

واطلع رئيسا البلدين على أنشطة وتطورات شركات النفط الإيرانية في مجالات التنقيب والاستخراج والبتروكيماويات وسلسلة إمداد الطاقة.

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