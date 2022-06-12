تسليم ناقلة النفط الإيرانية إلى فنزويلا يثبت كفاءة اقتصاد المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي حول تسليم ناقلة النفط الايرانية الثانية الى فنزويلا، ان في موقف يحاول فيه أعداء إيران وفنزويلا عرقلة تقدم الدولتين الحرتين عن طريق فرض العديد من القيود والعقوبات القاسية، تسليم ناقلة نفط تحمل 113الف طن التي صنعتها ايران إلى فنزويلا، هي نموذج من قدرة إيران العالية في تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العالم وإثبات كفاءة نموذج اقتصاد المقاومة.

وقال الرئيس الايراني إن صناعة وتسليم هذه الناقلة، التي تمت الموافقة عليها أيضًا من قبل المجموعة الفنية والهندسية الفنزويلية، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة الفنزويلية على تحقيق هدفها المتمثل في الاستقلال في النقل البحري، يظهر مرة أخرى أن إرادة ووحدة الدول الثورية أكثر فاعلية من العقوبات الأمريكية.

وتابع رئيسي: "من ناحية أخرى، ستكون إيران وفنزويلا باعتبارهما اقتصادين مكملين وداعمين قادرين على التحرك نحو رفاهية وتنمية بلديهما من خلال استكمال وربط سلاسل التوريد في كلا البلدين". هذا النوع من التعاون المشترك هو نموذج جيد لجميع الدول النامية والمستقلة لترى أنه يمكن القيام بأشياء عظيمة من خلال التعاون والتفاعل.

وقال "هناك ناقلتان أخرى قيد الإنشاء ونآمل أن تكونا جاهزتين للتسليم لفنزويلا قريبا".

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