رئيس تركمانستان يتوجه إلى طهران غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يصل الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف إلى طهران مساء الثلاثاء (14 يونيو) بدعوة رسمية من نظيره الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في بلاده.

ومن المقرر بعد مراسم استقبال رسمي في مجمع سعد آباد والاجتماع مع الرئيس الايراني واجتماع مشترك لوفود البلدين رفيعة المستوى، وتوقيع العديد من وثائق التعاون ومذكرة تفاهم من اهم البرنامج التي مخطط لها في زيارة تستغرق يومين للرئيس التركماني الى ايران.

وجدير بالذكر ان هذه هي الزيارة الأولى لسرداربردي محمدوف إلى طهران منذ توليه رئاسة تركمانستان.

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