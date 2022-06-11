الرئيس الايراني يستقبل نظيره الفنزويلي في مجمع سعد آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صباح اليوم (السبت) عقب زيارة نظيره الفنزويلي لإيران واستقبال رسمي في مجمع سعد آباد.

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران مساء الجمعة بدعوة رسمية من السيد إبراهيم رئيسي، على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في بلاده.

وسيكون اجتماع مشترك للوفدين رفيعي المستوى من البلدين ضمن خطط سفر مادورو التي تستغرق يومين إلى طهران.

كما سيتم اليوم التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين بمدة 20 عامًا.

وسيرافق وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والنقل والسياحة الفنزويليين نيكولاس مادورو في زيارته لبلدنا.

/انتهى/