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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٣٣ م

خلال زيارة وزير الثقافة العراقي لطهران؛

العراق يبدي استعداده لفتح بعض المنافذ البرية لعبور الزوار الإيرانيين

العراق يبدي استعداده لفتح بعض المنافذ البرية لعبور الزوار الإيرانيين

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية حسن ناظم، اليوم الإثنين، مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية صادق حسيني تقديم التسهيلات اللازمة لدخول الزائرين الإيرانيين الى العتبات الدينية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الثقافة العراقية قالت في بيان لها، أن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية حسن ناظم، عبّر خلال زيارته الرسمية إلى إيران ولقاء رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، صادق حسيني، عن استعداد العراق لتقديم التسهيلات اللازمة للزائرين الإيرانيين، بعدما انتهت قيود جائحة كورونا وعودة النشاطات الاجتماعية والثقافية والدينية إلى طبيعتها".

وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "العراق مستعد لفتح بعض المعابر الحدودية البرية بين البلدين لعبور الزائرين إلى العتبات الدينية".

وتضمن الاجتماع السعي إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج الزائرين الإيرانيين إلى العتبات الدينية في العراق فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها الجانب الإيراني للزوار العراقيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1924500
https://ar.mehrnews.com/news/1924500/

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