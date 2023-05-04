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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:٥٤ م

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السورية ومنظمة الحج والزيارة الايرانية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السورية ومنظمة الحج والزيارة الايرانية

وقعت وزارة السياحة السورية مع منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت وزارة السياحة السورية مع منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة.

وتهدف المذكرة التي وقعها وزير السياحة السوري المهندس محمد رامي مرتيني ورئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية عباس حسيني إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال السياحي، وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.

وتضمنت المذكرة سبل التعاون بين الجانبين لتسهيل استقدام الزوار إلى البلدين، إضافة إلى تحفيز مكاتب السياحة المرخصة في كلا البلدين، ووضع برامج سياحية لزيارة الأماكن الثقافية والتاريخية.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال التدريب والتأهيل السياحي والاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932921

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