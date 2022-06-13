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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٤٤ م

خلال زيارة وزير الرياضة للدوحة؛

ايران وقطر توقعان اتفاق لتطوير التعاون الرياضي

ايران وقطر توقعان اتفاق لتطوير التعاون الرياضي

اتفق وزير الرياضة والشباب الايراني، سيد حميد سجادي، خلال لقائه نظيره القطري، صلاح بن غانم العلي، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الرياضة والشباب الايراني، سيد حميد سجادي، التقى اليوم الاثنين نظيره القطري، صلاح بن غانم العلي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال اللقاء تمنى سجادي النجاح لدولة قطر في استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022، داعيا ،بن غانم العلي، لزيارة طهران ومؤكدا على استعداد وزارة الرياضة والشباب الايرانية لتوقيع مذكرة تعاون مع نظيرتها القطرية.

ومن جهته، اعرب الوزير القطري عن ترحيبه بدعوة نظيره الايراني لزيارة البلاد واستعداد الدوحة لتوقيع اتفاق رياضي مع طهران.

واتفق الجانبان على اعداد مسودة لهذا الاتفاق، ليتم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة والشباب القطري القادمة الى ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1924501
https://ar.mehrnews.com/news/1924501/

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