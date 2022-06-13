ايران وقطر توقعان اتفاق لتطوير التعاون الرياضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الرياضة والشباب الايراني، سيد حميد سجادي، التقى اليوم الاثنين نظيره القطري، صلاح بن غانم العلي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال اللقاء تمنى سجادي النجاح لدولة قطر في استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022، داعيا ،بن غانم العلي، لزيارة طهران ومؤكدا على استعداد وزارة الرياضة والشباب الايرانية لتوقيع مذكرة تعاون مع نظيرتها القطرية.

ومن جهته، اعرب الوزير القطري عن ترحيبه بدعوة نظيره الايراني لزيارة البلاد واستعداد الدوحة لتوقيع اتفاق رياضي مع طهران.

واتفق الجانبان على اعداد مسودة لهذا الاتفاق، ليتم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة والشباب القطري القادمة الى ايران.

/انتهى/