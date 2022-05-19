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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٣٣ م

اليوم الخميس؛

وزير الثقافة القطري يزور معرض طهران الدولي للكتاب

وزير الثقافة القطري يزور معرض طهران الدولي للكتاب

زار وزير الثقافة القطري "عبد الرحمن بن حمد آل ثاني"، اليوم الخميس، معرض طهران الدولي للكتاب الثالث والثلاثين، وتفقد الاقسام المختلفة هناك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كلاً من المستشار الثقافي لوزير الثقافة القطري "غانم العلي" ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب "جاسم احمد البوعينيين" ومدير مكتب وزير ثقافة قطر "محمد ماجد المعاضين" رافقوا الوزير القطري في هذه الجولة التي جرت بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي".

وانطلق معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب حضوريا، في 11 ايار الجاري، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، ويستمر هذا المعرض على مدى 10 ايام في مصلى الإمام الخميني (رض) الكبير بطهران، كما يعرض افتراضيا على الرابط ketab.ir.

/انتهى/

رمز الخبر 1923871
https://ar.mehrnews.com/news/1923871/

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