أمير عبداللهيان يلتقي نظيره القطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال حضوره الـ58 لمؤتمر ميونيخ للأمن نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.

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