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١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٤ م

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن؛

أمير عبداللهيان يلتقي نظيره القطري

أمير عبداللهيان يلتقي نظيره القطري

التقى وزير الخارجية الايراني بنظيره القطري في الفندق الذي ينعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال حضوره الـ58 لمؤتمر ميونيخ للأمن نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1922027
https://ar.mehrnews.com/news/1922027/

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