استراتيجية الهيمنة الامريكية باءت بالفشل/ العالم يتجه نو نظام التعددية القطبية

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي تصريحه خلال اجتماع لمؤسسة الجهاد الزراعي في مدينة اراك (محافظة مركزي وسط)، اكد "اللواء رحيم صفوي"، ان العالم بات متجها اليوم نحو نظام متعدد الأقطاب؛ والدليل على ذلك الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار اللواء صفوي إلى أهمية الثقافة قائلاً: إن الثقافة تؤثر على جميع أركان الدولة أو الحكومة، في وضع القوانين والسياسات الاقتصادية والخارجية وسياسات الدفاع والأمن للدولة، والثقافة هي جوهر تشكيل المعتقدات والقيم الاجتماعية، والفن ، والأدب، وعادات وتقاليد الشعوب .

وفي إشارة إلى سياقات الفضاء السيبراني من أجل التغيير في الثقافة الوطنية للدول قال اللواء صفوي: "يمكن للحرب الناعمة والفضاء الإلكتروني أن يعملوا بشكل صحيح ضد الثقافة والقيم الوطنية لأمة ما أوبلدٍ ما، أي أن الهدف من الحرب الناعمة هو تيير ثقافة ومعتقدات وقيم ومعايير الأمم وخاصة الشباب.

وأكد كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية لشؤون القوات المسلحة، ان الاستراتيجية التي لطالما روّجت لها واشنطن من ان العالم قرية واحدة بثقافة وآداب وتقاليد امريكية بحتة، فشلت لان العالم يتجه اليوم صوب نظام التعددية القطبية.

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