القائد العام للجيش الايراني: نقف بقوة ضدتهديدات الأعداء/ سيكون لدينا الرد اللازم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للجيش الايراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، صباح اليوم (الأربعاء) في حفل ازاحة الستار عن منتجات مركز الشهيد زرهرن التابع للجيش، للصحافيين إن الجيش البري هو العمود الفقري للجيش. لقد قام الجيش البري بعمل جيد في تطوير القدرات القتالية ونشر هذه القدرات على الأرض لمهام عسكرية ومدنية، ويمكن للقادة السابقين أن يشهدوا على حقيقة أن الجيش قد نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة في مجال التدريب والتنظيم والنظر في المهمات التي يتم توفيرها وسرعة العمل والاستجابة السريعة لأي شيء يطلب من هذه القوة.

وأضاف: "تحسين التنقل هو أحد الأشياء الجيدة التي حدثت في الجيش البري، حتى نتمكن اليوم من الادعاء أننا بلا شك قريبون جدًا من التنقل بنسبة 100٪.

وأكد القائد العام للجيش: "نعلن لأبناء بلادنا أن الجيش والقوات المسلحة لبلدنا واقفة بكل قوتها لتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية وستبذل قصارى جهدها لتنفيذ أوامر القائد الثورة الاسلامية في مواجهة أي تهديد يريد استهداف النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدود هذا البلد العزيز وسلام الشعب الايراني، سنقف بقوة و سيكون لدينا الرد اللازم ولن نترك أعداء الشعب الايراني.

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