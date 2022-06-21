ايران واوزبكستان تؤكدان على التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فلاديمير ناراف، وكيل وزارة خارجية اوزبكستان وحسين امير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بحثا في محادثات هاتفية كيفية وآفاق تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي هذه المحادثات الهاتفية، أكد الجانبان على تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية والمضي قدما بالمشاريع الجديدة للتعاون. كما بحث امير عبداللهيان وناراف، بشأن فقرات وبرامج وجدول اعمال المراسم الوشيكة للاحتفاء بالذكرى السنوية الثلاثين لإقرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد اعترفت الجمهورية الاسلامية الايرانية رسميا باستقلال اوزبكستان بتاريخ 25 كانون الاول/ديسمبر 1991، فيما تم إقرار العلاقات السياسية بين البلدين بتاريخ 10 أيار/مايو 1992./انتهى/