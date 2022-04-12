أمير عبداللهيان يجري محادثات مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو حول القضايا الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني السيدة روامبا على تعيينها وزيرة خارجية جديدة في حكومة بوركينا فاسو، وتمنى لها التوفيق في منصبها الجديد.

وفي إشارة إلى أهمية القارة الأفريقية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية، أكد أمير عبد اللهيان عزم إيران الجاد على تطوير العلاقات مع القارة، بما في ذلك بوركينا فاسو.

كما شدد أمير عبداللهيان على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين.

ووصف وزير الخارجية الايراني أنشطة الإرهابيين المتطرفين والتكفيريين في البلاد ومنطقة غرب إفريقيا بأنها مثيرة للقلق.

ومن جانبه أعربت وزيرة خارجية بوركينا فاسو عن املها في تطور العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية وتوسيع التعاون العلمي والتقني بين البلدين.

ودعت وزيرة خارجية بوركينافاسو، ايران لتزويد بلادها بخبراتها في مجال مكافحة الارهاب كونها دولة واجهت الارهاب اعواما طويلة.

/انتهى/