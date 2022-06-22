إيران تؤكد استعدادها لتصدير الخدمات الفنية النفطية إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عُقد اليوم الاربعاء في طهران، اجتماع فريق العمل المشترك للتعاون النفطي بين ايران والعراق، برئاسة المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، محسن خجستة مهر، ومساعد وزير النفط العراقي لشؤون التنقيب، باسم محمد خضير، والوفد المرافق له.

وأكد خجته على أن كل جهودنا كانت لاتخاذ خطوات في مختلف المجالات النفطية والعلاقات الغازية والاقتصادية بين البلدين، مضيفاً: "حان الوقت لإيران والعراق لاتخاذ خطوات عملية للتعاون في مجال أنشطة النفط والغاز والقطاعات العلمية والتكنولوجية والتعليمية".

ولفت رئي شركة النفط الإيرانية إلى أن إيران والعراق لديهما طاقات كبير على صعيد المنطقة والعالم، وهما دولتان مؤثرتان ونافذتان في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ويجب عليهما العمل بجد لضمان أمن الطاقة في المنطقة وقال ان ضمان أمن الطاقة المستدامة يتطلب التعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والعلمية.

واشارة خجسته إلى احتلال إيران المرتبة الأولى عالميا من حيث إجمالي احتياطيات النفط والغاز، مضيفاً: "تمتلك الجمهورية الإسلامية 400 مكمنا للنفط والغاز ، يقع بعضها على الحدود بين إيران والعراق".

وبيّن خجسته مهر أن طاقة ايران الحالية لانتاج النفط تبلغ نحو 4 ملايين برميل يوميا والغاز 1 مليار متر مكعب يوميا وتابع ان زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في ايران إلى نحو 6 ملايين برميل يوميا في السنوات الثماني المقبلة يحتاج الى توظيف 90 مليار دولار من الاستثمارات كما ان زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 1.5 مليار متر مكعب يستلزم 70 مليار دولار من الاستثمارات.

وأردف: "نريد أن يتحقق جزء من هذه الاستثمارات من خلال التعاون المشترك مع العراق واضاف انه هناك اليوم فرصة عظيمة للتعاون في مجالات الاستكشاف والاستخراج والإنتاج ولدينا العديد من الهياكل الاستكشافية من شمال حقل نفت شهر إلى الجنوب من ابادان على الحدود مع العراق".

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية إلى قدرة إيران في مجال الخدمات الفنية والهندسية، وذكر أننا مستعدون للتعاون مع العراق في مختلف مجالات الجيولوجيا ودراسات مكامن النفط والغاز ورسم الزلازل والحفر الاستكشافي ، مضيفاً: إيران لديها حوالي 140 منصة حفر بحرية وبرية.

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