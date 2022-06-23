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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٣٠ م

الرئيس الإيراني:

الانتاج يشكّل اساس الاقتصاد/ العدو يعمل على زرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني

الانتاج يشكّل اساس الاقتصاد/ العدو يعمل على زرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني

 اكد الرئيس الإيراني اية الله السيد" ابراهيم رئيسي" ان الانتاج يمثل محور اساسي في الاقتصاد ويلعب المزارعون والصنّاع دورا كبيرا في الاقتصاد، كما ان الجامعات في هذه المحافظة نجحت في تعليم الكوادر العلمية الماهرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد "رئيسي" اعرب في كلمة له امام اهالي محافظة خراسان الشمالية اليوم الخميس عن ارتياحه لهذه الزيارة واضاف ان المزارعين والصناع في المحافظة لعبوا دورا بارزا في الانتاج كما ان الجامعات في هذه المحافظة نجحت في تعليم الكوادر العلمية الماهرة داعيا الى توفير فرص العمل لمن يحملون شهادات جامعية.

وتابع الرئيس الإيراني، العدو يعمل من خلال شن الحرب الاقتصادية والاعلامية على زرع اليأس بين ابناء الشعب الايراني لذلك على جميع المسؤولين ان يبث روح الامل بين الشعب وذلك يحقق من خلال العمل على ارض الواقع وليس عبر اطلاق التصريحات.

وشدد السيد رئيسي على انه يتوجب على جميع المسؤولين ان يقدموا الخدمات للشعب وبث الامل بينهم لجعل الحرب النفسية التي يشنها الاعداء عديمة الجدوى.

/انتهى/

رمز الخبر 1924733
https://ar.mehrnews.com/news/1924733/

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