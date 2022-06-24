هنية على رأس وفد حماس يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبّر هنية، عن تهنئته للبنان بإنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي، مؤكدا أهمية قوة لبنان واستقراره وأمنه، معتبرا كل ذلك قوة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

واستعرض هنية، التطورات المتعلقة بفلسطين والقدس والأقصى والانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى المتغيرات السياسية في المنطقة، ومحاولات اختراقها وإعادة تشكيلها عبر بوابة التطبيع بما يتطلب تمتين الموقف العربي في مواجهة هذه التحديات.

كما تطرق هنية، إلى موضوع اللاجئين وضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية وحقوقهم الإنسانية، مع التأكيد على تمسكنا بحق العودة ورفضنا لأي مشاريع توطين أو تهجير أو الوطن البديل.

بدوره، رحب عون، بوفد حركة حماس، مؤكدا المواقف الثابتة للبنان إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأشاد بإنجازات المقاومة والصمود الفلسطيني، معتبرا أن حصار قطاع غزة بسبب ما حققته المقاومة من نجاحات، غير أن النتيجة جاءت عكس ما خطط له الاحتلال.

وأضاف: "وقوفنا معكم واجب علينا، وقال لا يمكن أن نتخيل القدس بدون كنيسة القيامة أو الأقصى".

/انتهى/