الشعب الفلسطيني اليوم يعيش عصر الانتصارات والتحولات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة له في المهرجان الجماهيري الحاشد لحركة حماس في لبنان، قال: "في هذا الجمع تتعانق لبنان مع فلسطين، فلبنان شقيق الشعب الفلسطيني.. لبنان العروبة والمقاومة وحاضن الجرح الفلسطيني على مدار 74 عام".

وأضاف: المطبعون والمفرطون والذي خانوا القضية يرون الأقصى بعيدا ونراه قريبا، متابعا: "نرى الأقصى قريبا لأننا اليوم في عصر الانتصارات والتحولات التي يصنعها شعبنا ومقاومتنا".

وأكد أن غزة المحاصرة منذ 15 عاما والتي خاضت الحروب والمعارك ورفعت سيف القدس بوجه العدو، هي اليوم بمقاومتها وأهلها وقسامها وفصائلها المقاومة تتجهز لمعركة استراتيجية مع هذا العدو الصهيوني.

وأوضح أن معركة سيف القدس شكلت تحولا استراتيجًا في الصراع مع العدو.

وقال إن الاحتلال المدجج بكل أنواع الاسلحة تتساقط عليه صواريخ القسام والمقاومة من غزة على تل الربيع وتدك كيانه.

وأكمل أن الضفة الغربية تنتفض من جديد وتحمل السلاح وتقف جنين القسام لتعلي راية المقاومة.

وتحدث عن مؤامرات على القدس، وأكد أن المرابطين أفشلوها بصمودهم، مؤكدا أن سيف القدس سيظل مشهرا حتى تحرير القدس والأقصى وكل أرض فلسطين.

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