هنية ونخالة يهنئ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بانتخابه رئيسا للبلاد

و افادت وکالة مهر للانباء بانه هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، حيث قدّم له التهاني بانتخابه رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد رئيس الحركة متانة العلاقة بين الحركة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن علاقاتنا قوية وراسخة وثابتة.

واستعرض رئيس الحركة نتائج معركة سيف القدس والانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني، معتبرًا هذا الانتصار هو انتصار للمقاومة ولشعبنا ولأمتنا، مثمنًا دعم الجمهورية الإسلامية في فلسطين.

من جانبه عبر الرئيس الإيراني المنتخب عن شكره وتقديره للاتصال والتهنئة، مؤكدًا أن علاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمقاومة والشعب والقضية الفلسطينية علاقة استراتيجية ثابتة.

وقدم من جانبه التهاني بانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس، وقال إن هذه المعركة فتحت صفحة جديدة في المقاومة أمام المحتلين، وأثبتت أن المقاومة خيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية، موجها التحية والتقدير والإشادة بالمقاومين والمجاهدين وأهالي الشهداء.

كما دان مواصلة الحصار على غزة، مؤكدًا أن هذا الحصار يتعارض وقواعد القانون الدولي، وأنه لا بد أن ينتهي هذا الحصار.

قائد النخالة يهنئ السيد رئيسي بانتخابه رئيساً لإيران

من جانب اخر،هنأ الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأعرب الأخ الأمين العام، خلال اتصالٍ هاتفي مع السيد رئيسي، عن تمنياته له بالتوفيق في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعبر القائد النخالة عن بالغ شكره للجمهورية الإسلامية على ما تقدمه من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته التي تتصدى بكل قوة للعدوان الصهيوني.

بدوره أشاد الرئيس الإيراني المنتخب بالانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس، وأكد استمرار إيران في دفاعها عن فلسطين، ودعم شعبها حتى تحرير القدس من المحتلين الصهاينة.