التبادل التجاري مع العراق سجل نموا بنسبة 15 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث، روح الله لطيفي، صرح بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران اليوم الاحد، أن التبادل التجاري البيني سجل في الشهور العشرة المذكورة 25.933 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 8.638 مليار دولار بنمو 15 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف متحدث مصلحة الجمارك الايرانية أن الصادرات الايرانية للبلد الجار قد بلغت 23.516 مليون طن بقيمة 7.577 مليار دولار بنمو 3 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة، فيما استوردت ايران من العراق 2.418 مليون طن من السلع بقيمة 1.062 مليار دولار بزيادة 512 بالمئة.

وأوضح لطيفي أن من أهم السلع المصدرة للعراق (في السنة المالية الفائتة المنتهية 20 مارس/آذار 2022)، المنتجات الزراعية والغذائية والثروة الحيوانية والمواد الانشائية و البتروكيماويات والأجهزة الالكترونية الطبية والسيارات وقطع الغيار والالبسة والشنط، في مقابل استيراد ايران القمح والشعير والزيوت والذرة والصويا والبلاستيك والمعدات والسكراب والاجهزة المنزلية.

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